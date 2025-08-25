Il Milan cerca riscatto col Lecce: Leao verso il ritorno

Il Milan cerca riscatto contro il Lecce: Allegri valuta diversi cambi di formazione e spera nel rientro di Rafael Leao.

Il Milan ha perso la sua prima partita di campionato per 1-2 contro la Cremonese ed è subito chiamato a rifarsi nella sfida contro il Lecce in programma venerdì 29 agosto. Per l’occasione, Massimiliano Allegri e tutto l’ambiente rossonero sperano di recuperare a pieno regime Rafael Leao, rimasto a riposo nell’ultima gara per un problema al polpaccio ma con buone chance di tornare almeno in panchina per la prossima sfida.

Possibili novità di formazione

Dopo la deludente sconfitta d’esordio, Allegri potrebbe cambiare non solo atteggiamento ma anche uomini. Sono infatti pronosticabili diversi avvicendamenti, con la possibilità di vedere dal primo minuto qualche nuovo acquisto: Ricci, brillante in precampionato ma rimasto 90’ in panchina contro la Cremonese, oppure Jashari o De Winter. Saranno le scelte di Max Allegri a fare la differenza, ma il Milan spera di potersi aggrappare ancora una volta a Leao per rialzare subito la testa.