Milan, le top news di giornata

Il Milan riparte oggi a Milanello: Allegri punta a recuperare Leao, Pulisic e Saelemaekers in vista della sfida contro il Pisa.

Giornata di ripresa degli allenamenti oggi in casa Milan, dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri alla squadra. Si ripartirà oggi a Milanello in vista della sfida di Pisa, prevista venerdì. Sfida nella quale il mister spera di recuperare tre giocatori chiave come Rafael Leao, Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers.

Il punto sugli infortunati

Leao è il più quotato per essere della gara a Pisa, perché era a disposizione anche a Bologna: ha un fastidio gestibile che però, nell’arco di questi giorni, potrebbe riassorbirsi così da farlo tornare al 100%. Anche Pulisic dovrebbe farcela a recuperare dalla borsite, mentre è più difficile il recupero di Saelemaekers al problema all’adduttore: per lui si tenterà di farlo tornare per la gara contro il Como di mercoledì 18.

Nel frattempo, tutti loro, anche in questi giorni di riposo, si sono presentati a Milanello per svolgere terapie e lavori personalizzati, così come Santi Gimenez, per cui il recupero è ancora un po’ lontano: circa un mese e mezzo prima di rivederlo in campo normalmente.