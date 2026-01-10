Milan, rinnovo di Maignan vicinissimo: ecco che cosa manca

Il Milan è vicino a chiudere il rinnovo di Mike Maignan: il portiere ha detto sì, resta solo l’intesa con gli agenti per arrivare alla firma.

Il rinnovo di Mike Maignan è ormai entrato nella fase finale. Dopo mesi di stallo tra la società e il giocatore, la trattativa si è sbloccata nelle scorse settimane e i contatti tra le parti sono ripresi con continuità, con la volontà di continuare insieme. La scadenza fissata a giugno 2026 aveva iniziato a creare più di un malumore in casa Milan. Il rischio di arrivare a fine stagione senza certezze e con lo spettro di una partenza a parametro zero non piaceva a nessuno, soprattutto considerando quanto Maignan sia diventato centrale nello spogliatoio e in campo.

L’ultimo scalino prima della firma

Secondo quanto filtra, e come riportato anche da Gianluca Di Marzio, Maignan avrebbe dato il suo sì alla nuova proposta del club. A separare il rinnovo dall’ufficialità resta un solo passaggio, quello legato all’accordo con gli agenti del giocatore sulle commissioni. Un dettaglio non banale, ma che non dovrebbe mettere in discussione l’esito finale della trattativa.

Il lavoro di Allegri ha avuto un peso importante: il tecnico ha rimesso Maignan al centro del progetto, responsabilizzandolo e facendolo sentire di nuovo un punto fermo. Anche il gruppo ha fatto la sua parte, spingendo il portiere francese a sposare ancora la causa rossonera.

Sul tavolo ci sarebbe un contratto da circa 5 milioni di euro di parte fissa più bonus (2), con scadenza tra il 2030 e il 2031. Se non ci saranno colpi di scena, la firma è davvero ad un passo.