Milan, le top news di giornata

Vigilia di campionato per il Milan. Allegri pensa al turnover: novità su conferenza stampa, probabile formazione e il rientro di Nkunku.

Oggi è giornata di vigilia in casa Milan: domani alle 15 i rossoneri saranno impegnati nella trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Una sfida che già si preannuncia complicata. Da una parte c’è il bisogno di punti di un avversario al penultimo posto in classifica ma allo stesso tempo in crescita, e dall’altra il poco tempo a disposizione dei rossoneri per recuperare le energie dalla gara precedente. Per questo motivo mister Allegri dovrà mettere mano alla formazione ed effettuare un turnover che ci aspettiamo piuttosto sostanzioso.

Allegri tra turnover e scelte obbligate

A proposito di Allegri, la sua conferenza stampa è prevista per oggi alle 14.30, occasione in cui potremo saperne di più sulle condizioni dei giocatori e sui possibili cambi. Intanto qualche ipotesi si può già fare: Ricci o Jashari per Modric; Estupinan per Bartesaghi e Fullkrug dal primo minuto al posto di uno tra Pulisic e Leao.

Out Tomori per squalifica, al suo posto ci sarà De Winter. Torna a disposizione anche Nkunku, che ha smaltito il problema alla caviglia ed è di nuovo convocabile: un recupero molto importante in vista dei prossimi impegni.