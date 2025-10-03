Milan, rinnovo di Maignan congelato: la situazione

Rinnovo Maignan fermo: Moretto spiega perché la trattativa è bloccata e cosa può succedere tra gennaio e giugno

Nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza del futuro di Mike Maignan. A farlo è stato Matteo Moretto, esperto di calciomercato, che nell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla delicata questione legata al contratto del portiere e capitano del Milan, in scadenza a giugno 2026. Non è la prima volta che il francese è vicino all’addio, già in estate, infatti, era stato vicino al Chelsea, anche se la trattativa non si era poi concretizzata. Ecco il punto sulla situazione attuale.

Le parole di Matteo Moretto

“A Casa Milan una delle tematiche principali è il futuro della porta del Milan. Maignan ha un contratto in scadenza a giugno: la trattativa per il rinnovo ad oggi è fredda e, oserei dire, congelata o bloccata. La sensazione è che questo possa essere l’ultimo anno di Maignan al Milan. Che possa andare via a gennaio, attraverso un’offerta inferiore al suo valore, oppure a giugno a parametro zero è una sensazione sempre più crescente. I rapporti tra l’agente di Maignan e il Milan sono molto freddi: a febbraio avevano raggiunto un accordo verbale fino al 2028 per il rinnovo con tanto di adeguamento di contratto.Poi il Milan ha deciso di mettere tutto in standby, un po’ per questione sportiva e un po’ per questione economica: il calciatore ha poi deciso di aprire a un addio in modo definitivo, tanto che aveva detto sì al Chelsea anche se poi l’accordo tra club non è stato raggiunto”

Lo scenario:

“A oggi le possibilità che Maignan possa rinnovare restano molto molto basse: lo scenario più plausibile è quello che Maignan possa andare via a gennaio o a giugno. Il Milan si deve tutelare e sta già avendo delle prime idee di portieri che possano eventualmente ereditare il ruolo di Maignan.”