Milan, Rimonta scudetto? Zoff: “Tutto è possibile nel calcio”

Dino Zoff commenta la lotta scudetto in Serie A: il Milan può ancora sperare nella rimonta sull’Inter, anche se sette punti sono tanti...

Intervistato da la Repubblica, l’ex portiere della Nazionale Dino Zoff ha risposto a diverse domande in merito al campionato italiano, agli Azzurri e al calcio di oggi. Tra i vari argomenti ha commentato anche la lotta scudetto in Serie A, con il Milan che insegue un’Inter ancora lontana, a più sette. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni a tema Milan.

Le parole di Zoff

Se il Milan può recuperare 7 punti in classifica all’Inter:

“A me sembra difficile. L’Inter ha ancora un bel vantaggio. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene”.

Su come poter fare una rimonta del genere:

“Bisogna crederci. Avere la convinzione di potercela fare e ragionare un passo alla volta. Ogni partita è determinante. In situazioni così non esistono programmi: ogni piano è settimanale. È importante non disperdere energie mentali”.