Milan, rifiutata la prima offerta del Newcastle per Thiaw! Adesso...

La dirigenza del Milan ha respinto al mittente l'offerta recapitata dalla società inglese per il difensore tedesco classe 2001 Malik Thiaw

In un mercato sempre più dominato quasi esclusivamente da logiche economiche, ci sono ancora scelte che parlano di visione tecnica e progettualità. Il Milan ha detto “no” a un’offerta da 30 milioni di euro arrivata dal Newcastle per Malick Thiaw, segnale forte di quanto il club creda nel difensore tedesco. L’estate di Thiaw non è stata semplice: prima l’offerta del Como, rifiutata dal giocatore stesso; ora questa nuova tentazione inglese, anch’essa destinata a rimanere tale. Il Milan ha scelto di blindarlo, convinto che possa essere una pedina centrale nel sistema che Massimiliano Allegri sta cercando di costruire. Il tecnico livornese ha apprezzato il suo rendimento in tournée internazionale e potrebbe valutare seriamente il passaggio alla difesa a tre.

Punto fermo

Nel contento sopracitato, Thiaw può offrire duttilità e solidità: sia come centrale puro che come braccetto laterale, grazie alla sua struttura fisica e alla capacità di leggere il gioco. Classe 2001, in crescita costante nelle ultime settimane, l’ex Schalke rappresenta uno dei profili su cui la dirigenza rossonera vuole costruire il futuro. Nonostante i 30 milioni messi sul piatto dal Newcastle, il Milan non ha vacillato. I prossimi giorni saranno comunque da monitorare, perché gli inglesi potrebbero tornare alla carica con una nuova offerta a rialzo. Ma per ora, il messaggio è chiaro. Thiaw non si tocca.