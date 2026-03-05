Milan, Ricci sul derby: “Serve una partita perfetta”

Le parole di Samuele Ricci a SportMediaset in vista del derby: obiettivo Champions, sogno Scudetto ancora vivo e il rapporto con Allegri.

Recentemente intervistato da Sportmediaset in vista del derby, il centrocampista rossonero Samuele Ricci ha risposto a una serie di domande relative al momento personale e di squadra in vista di una gara così importante. Ecco un breve estratto.

Derby e obiettivi: le parole di Ricci

Sulla classifica:

“Noi sicuramente pensiamo a quello che è il nostro obiettivo, riportare il club in Champions League. Ce lo siamo detti a luglio. Per adesso siamo a buon punto, anche se in passato abbiamo perso punti che potevamo non perdere. Sicuramente abbiamo per ora un buon vantaggio, ma non è ancora finita e ci mancano tanti punti per entrare in Champions”.

Se il sogno Scudetto c’è ancora:

“Sì, il sogno c’è sempre, si vive di sogni. Adesso pensiamo, come ho detto, alla partita: è pur sempre un derby e va approcciato in maniera perfetta. Contro di loro serve una partita perfetta”.

Se l’idea di Allegri può essere di fargli fare il regista più avanti:

“Questo non lo so, dovresti chiederlo a lui. Penso che adesso mi veda come mezzala ed è anche quello che richiede la squadra. Come mediano c’è Luka e c’è Jashari che stanno facendo benissimo. Comunque sia per me è uguale, mi basta giocare ed entrare per dare il mio contributo alla squadra”.

Se l’essere toscano ha facilitato il rapporto con Allegri:

“Sì, sì. Abbiamo lo stesso senso dell’umorismo, lo stesso modo di scherzare. Abbiamo la battuta sempre pronta, anche con lo staff perché ci sono toscani anche lì. Devo dire che ho trovato uno staff eccellente sotto tutti i punti di vista e ci divertiamo un sacco. Ma ovviamente quando c’è da pensare alla partita, si pensa alla partita”.