Milan, Pellegatti sull’emergenza difesa: “Allegri aveva chiesto…”

Carlo Pellegatti critica le scelte di mercato del Milan dopo il forfait di Gabbia e Bartesaghi: “Allegri a gennaio aveva chiesto un difensore”

Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, dopo gli stop di Gabbia e Bartesaghi, ha condiviso una riflessione sulla coperta difensiva del Milan, che in questo momento appare molto corta. Il riferimento è tornato al mercato di gennaio, quando Allegri avrebbe chiesto un difensore e la dirigenza ha invece deciso di puntare forte su un attaccante (poi saltato). Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Pellegatti

“Il Milan giocherà il derby, probabilmente anche la partita con la Lazio, non solo senza Gabbia, che tornerà fra un mese, ma anche senza Bartesaghi. Ha un problema muscolare, vediamo se ce la farà a rientrare: con la Lazio mi sembra difficile, magari col Torino o dopo la sosta.

Massimiliano Allegri a gennaio, dopo l’arrivo di Fullkrug, avrebbe voluto un difensore. Riteneva di essere scarso quantitativamente in quel reparto. La trattativa con Disasi, portata avanti da Tare, sembrava poter andare a buon fine: ballava un milione che voleva il Chelsea per il prestito oneroso. Già per un milione non c’erano le firme. Tare ha cercato di portare avanti questa trattativa per accontentare non solo Allegri, ma il Milan.

Ebbene, negli ultimi giorni di mercato è arrivato il no a Disasi e il sì ai 30 milioni per Mateta. Signori, ma vogliamo accontentare Allegri? Prima di prendere i prossimi giocatori, sapendo che Allegri non chiederà un giocatore da 80 milioni, ma un forte centrocampista, un forte difensore, un forte esterno e due attaccanti: uno forte e uno meno forte, vogliamo andare da lui e stilare un elenco condiviso? Oppure, se Allegri chiede un difensore, gli compriamo un centravanti e adesso ci ritroviamo nel momento più difficile e delicato della stagione con tre difensori, più Odogu che non ha mai toccato il campo. Abbiamo la fortuna di avere Allegri che cercherà di rimediare, che non perde mai la calma grazie alla sua esperienza. Sono contento che ci sia lui a risolvere anche la situazione dei tre difensori”.

.