Milan, il retroscena di mercato: valutato scambio Chukwueze-Nico
News Milan

Stefania Palminteri
Milano
4 Settembre, 12:35
Samuel Chukwueze
Retroscena di mercato tra Milan e Juventus: valutato uno scambio Chukwueze-Nico Gonzalez, poi sfumato. Ecco i dettagli.

Il calciomercato estivo si è da poco concluso e in questi giorni stanno emergendo diversi retroscena sugli affari chiusi, ma anche su quelli solo sfiorati. Tra questi c’è un’idea riportata da Matteo Moretto, che ha coinvolto Milan e Juventus con i nomi di Samuel Chukwueze e Nico Gonzalez.

Lo scambio che non si è mai acceso

Moretto: “Parliamo di un possibile scambio che avrebbe potuto concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. È stata un’idea, ma non è andata avanti perché il Milan ha scelto un’altra strada e anche i protagonisti di questo possibile affare hanno preso direzioni diverse. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze e Nico Gonzalez. Entrambi erano in uscita da Milan e Juventus, ma alla fine Nico Gonzalez è approdato all’Atletico Madrid in prestito oneroso con diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio, mentre Chukwueze è passato al Fulham con la stessa formula per una cifra poco sotto i 30 milioni. C’è stata l’idea di questo scambio, ma non si è mai concretizzata”.
Solo un’idea, dunque. L’affare non è mai decollato e alla fine entrambi i club hanno preferito cedere i giocatori altrove, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto.

