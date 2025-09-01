Milan, saluta pure Chukwueze: visite mediche con il Fulham
Home > Calciomercato Milan

Milan, saluta pure Chukwueze: visite mediche con il Fulham

Riccardo Focolari
Milano
1 Settembre, 16:45
Samuel Chukwueze
Un altro giocatore è pronto a salutare Milano: Samuel Chukwueze lascia il Milan per accasarsi al Fulham, nuova cessione importante per i rossoneri

Ennesima trattativa in uscita pronta a sbloccarsi nelle ultime ore di calciomercato, con il Milan che saluterà Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano, che evidentemente non rientrava nei piani tecnico-tattici di Allegri, è volato in Inghilterra. Ad attenderlo c’è il Fulham. Come confermato anche dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, sono in corso le visite mediche dell’attaccante classe ’99 con il club inglese.

Ecco quanto riportato dal giornalista sul proprio sito ufficiale: Samuel Chukwueze sta svolgendo le visite mediche con il Fulham. Una trattativa che era già stata imbastita con grande fiducia nei giorni scorsi, c’era stato un momento di stop per altre motivazioni di mercato. Manca davvero poco per l’ufficialità dell’ormai ex Milan. Nelle prossime ore – le ultimissime di questo calciomercato estivo – verrà definito il trasferimento di Chukwueze dal Milan al Fulham. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 1 Settembre, 13:49
Calciomercato Milan, colpaccio last-minute: “Al posto di Gomez…”
Ultime ore di fuoco per il calciomercato del Milan, che cerca un difensore affidabile per Allegri: niente Gomez, occhio alle alternative
Lorenzo Focolari - 31 Agosto, 11:49
Milan scatenato, Tare vuole il colpaccio: “Trattativa avanzata”
Riccardo Focolari - 30 Agosto, 11:46
Il Milan tenta il colpaccio: “Ecco chi ha chiesto di comprare Allegri!”
Stefania Palminteri - 29 Agosto, 18:19
Milan su Akanji, Di Marzio dà la notizia: “Ecco l’offerta!”
Lorenzo Focolari - 29 Agosto, 14:48
Milan, colpo top! Pedullà conferma tutto: “Obiettivo concreto”
Riccardo Focolari - 28 Agosto, 12:42
Milan scatenato! Confermato: “Dopo Nkunku può arrivare anche…”
Lorenzo Focolari - 27 Agosto, 12:30
Milan, Tare si scatena: arrivano 4 colpi di mercato last-minute!
x