Milan, saluta pure Chukwueze: visite mediche con il Fulham

Ennesima trattativa in uscita pronta a sbloccarsi nelle ultime ore di calciomercato, con il Milan che saluterà Samuel Chukwueze. L’esterno offensivo nigeriano, che evidentemente non rientrava nei piani tecnico-tattici di Allegri, è volato in Inghilterra. Ad attenderlo c’è il Fulham. Come confermato anche dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, sono in corso le visite mediche dell’attaccante classe ’99 con il club inglese.
Ecco quanto riportato dal giornalista sul proprio sito ufficiale: “Samuel Chukwueze sta svolgendo le visite mediche con il Fulham. Una trattativa che era già stata imbastita con grande fiducia nei giorni scorsi, c’era stato un momento di stop per altre motivazioni di mercato. Manca davvero poco per l’ufficialità dell’ormai ex Milan“. Nelle prossime ore – le ultimissime di questo calciomercato estivo – verrà definito il trasferimento di Chukwueze dal Milan al Fulham. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.