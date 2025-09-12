Milan: retroscena di mercato con il Como per Theo Hernandez

Matteo Moretto è intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano in cui ha parlato di Theo Hernandez

Matteo Moretto ha parlato in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano in merito a Theo Hernandez:

“Vi voglio spiegare perché Theo Hernandez alla fine non è andato all’Atletico Madrid. Il francese era il primo obiettivo degli spagnoli e aveva già un accordo con loro per quel che riguarda il contratto. I due club però non hanno trovato un’intesa sulla valutazione perché il Milan voleva tra i 25 e 30 milioni di euro, cifra per cui poi si è trasferito in Arabia Saudita, mentre l’Atletico voleva spendere meno di 20 milioni di euro come base fissa. Già da un anno la trattativa per il rinnovo di Theo con il Milan si era arenata. Il prolungamento era già complicato, ma dopo che a gennaio il Milan aveva trovato un accordo con il Como per vendere Theo il rapporto tra le parti si è rotto definitivamente”.