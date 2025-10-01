Milan, il retroscena su Camarda: detto no al Borussia Dortmund

Francesco Camarda segna il suo primo gol in Serie A. Moretto svela i dettagli del prestito al Lecce e il retroscena sul no al Borussia

Francesco Camarda, dopo un inizio di stagione complicato, ha finalmente trovato il suo primo gol in Serie A. A 17 anni non è cosa da poco, soprattutto considerando che la rete è stata pesante: il pareggio contro il Bologna per il 2-2 firmato allo scadere, che ha regalato un punto prezioso in chiave salvezza al Lecce, club in cui l’attaccante milita attualmente, in prestito dal Milan.

I dettagli dell’accordo tra Milan e Lecce

Matteo Moretto ha ripercorso cifre e dettagli dell’operazione tra Milan e Lecce fatta in estate, svelando anche un retroscena interessante che risale a prima del rinnovo coi rossoneri:

“Voglio ripercorrere l’accordo estivo tra Lecce e Milan: è un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il Lecce paga tutto il salario di Camarda e le cifre sono: 3 milioni di euro per il diritto di riscatto, mentre il controriscatto non arriva a 4 ed è leggermente inferiore. Il Milan con 800mila euro in più si riprenderebbe Camarda e lo riporterebbe a Milano. Ci sono dei premi per valorizzazione del calciatore che andranno al Lecce: tutti in base alle presenze e si arriva quasi a 500mila euro di premi totali complessivi. Più Camarda gioca, più c’è la possibilità di alzare questa cifra”.

Le avances rifiutate da Camarda

Sulle squadre interessate a Camarda prima del rinnovo con il Milan e del prestito al Lecce, Moretto ha aggiunto:

“Il punto focale è stato che il calciatore non ha voluto realmente ascoltare altre proposte e ha sempre voluto fortissimamente il Milan. Per il suo percorso di crescita si è poi deciso di mandarlo a Lecce e in estate c’era anche il Modena che lo voleva, in B. Prima che rinnovasse il contratto, però, c’erano stati sondaggi forti da diversi club stranieri: in particolare Manchester United, Roma ma soprattutto Borussia Dortmund. I tedeschi sono stati la squadra che si sono avvicinati di più, come progettualità, a convincere Camarda”.