Calciomercato Milan – Allegri sogna un colpo folle: “Dalla Juventus!”

Spunta una clamorosa suggestione di calciomercato per il Milan direttamente dalla Juventus: c'è un giocatore bianconero che intriga Allegri

Come è ormai ben noto a tutti, tra i prossimi obiettivi di calciomercato principali del Milan c’è sicuramente anche un nuovo difensore centrale. Un colpo che Tare e soci avevano in mente di chiudere già in estate, ma che alla fine non è più arrivato. Allegri, che ormai ha scelto la difesa a tre, continua però a necessitare di un centrale in più. Ed è per questo che il Milan sta continuando a sondare il mercato in lungo e in largo per individuare il profilo giusto.

L’identikit tracciato dall’allenatore rossonero è abbastanza chiaro. Serve un elemento che porti esperienza e che innalzi lo spessore qualitativo della retroguardia del Diavolo, che ha diversi talenti ma pochi uomini di sicuro affidamento. Insomma, serve un difensore pronto, ancor meglio se conosce già la Serie A.

Ecco perché negli ultimi tempi nel mirino del Milan sono finiti diversi difensori con esperienza nel nostro campionato. Da Kristensen e Solet dell’Udinese, fino a Mario Gila, pupillo di Tare che è destinato a lasciare la Lazio nelle prossime sessioni di calciomercato. Sullo sfondo anche Djimsiti, in scadenza di contratto con l’Atalanta il prossimo giugno. Ma la suggestione più clamorosa spuntata nelle ultime ore riguarda addirittura un giocatore della Juventus che Allegri apprezzerebbe moltissimo.

Dalla Juventus al Milan, pazza idea di calciomercato

Secondo GoalNews24.it infatti, i rossoneri avrebbero messo gli occhi anche su Federico Gatti. Il classe ’98, nazionale azzurro, ha già lavorato con Allegri alla Juve per due stagioni e il tecnico rossonero gradirebbe particolarmente poterlo riallenare anche a Milano. Gatti è legatissimo ai bianconeri, tanto da aver rinnovato da poco fino al 30 giugno 2030, ma il rapporto con Allegri resta eccellente.

Ecco perché, sempre stando al portale, non va escluso che dopo Adrien Rabiot Allegri provi a convincere un altro dei suoi fedelissimi a seguirlo nella nuova avventura in rossonero. Per ora è soltanto un’idea, una clamorosa suggestione di calciomercato, ma abbastanza forte da meritare un occhio di riguardo per il futuro. Il nome di Gatti, insomma, è entrato nel giro delle possibilità in ottica Milan.