Milan, torna d’attualità Retegui per l’attacco: ostacolo ingaggio

Il Milan valuta Mateo Retegui per l’attacco, ma l’ingaggio monstre complica tutto. Sullo sfondo anche Kean, Jackson, Guirassy e Vlahovic.

Si allunga la lista degli obiettivi per l’attacco del Milan in vista del calciomercato estivo. Il nuovo nome circolato nelle scorse ore è quello di Mateo Retegui, ex conoscenza del campionato italiano con le maglie di Genoa e soprattutto Atalanta, con cui è stato il capocannoniere del campionato nell’annata 2024-2025 con 25 gol in Serie A.

Attualmente Retegui gioca all’Al-Qadisiya, che l’ha pagato circa 68,5 milioni per prenderlo solo l’estate scorsa. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, quello di Retegui sarebbe uno dei nomi che maggiormente interessano ai rossoneri: in particolare si starebbe già muovendo il ds Igli Tare, che avrebbe già incontrato l’agente del giocatore, Alessandro Moggi, per capire la fattibilità dell’operazione.

L’ingaggio di Retegui spaventa i rossoneri

Il problema principale è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante italo-argentino: in Arabia Saudita Retegui percepisce circa 16 milioni netti, che con i bonus possono arrivare anche sui 20. Cifre assolutamente fuori portata per il Milan.

Se il costo del cartellino, seppur alto, potrebbe anche essere fattibile per il Milan (si parla di circa 45-50 milioni), quello dell’ingaggio rende l’operazione teoricamente impossibile. Tuttavia nel mercato non si può mai dire: per il momento ci limitiamo ad inserire Retegui nella lista di attaccanti attenzionati dal Milan.

Gli altri sullo sfondo sono Moise Kean, Nicolas Jackson e Serhou Guirassy. Più defilato, ma c’è anche Dusan Vlahovic: resta da capire se si libererà a zero oppure rinnoverà con la Juventus.