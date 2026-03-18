Capello torna sulla sconfitta rossonera: “Milan molto piatto e lento”

Capello analizza la sconfitta del Milan contro la Lazio: squadra lenta e poco incisiva. Le sue parole anche sulla corsa scudetto.

Recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lo storico ex allenatore rossonero Fabio Capello ha commentato la brutta sconfitta del Milan nel match di domenica scorsa contro la Lazio. Ecco che cosa è mancato secondo Capello.

Le parole di Capello

“Al Milan è mancato Rabiot, che gli dà forza e sprint, che porta palla e fa qualcosa di diverso. Il Milan è stato molto piatto e lento: di conseguenza, l’1-0…”

Sulla lotta scudetto:

“Non credo che l’Inter possa perdere il campionato. La rimonta sembrava possibile in caso di rallentamento della capolista, ma se rallentano tutte e due… Il Milan, perdendo nell’ultima giornata, si è addirittura allontanato”.