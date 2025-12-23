Milan, c’è la rescissione ufficiale per Origi

Divock Origi rescinde con il Milan: ufficiale l’addio dell’attaccante belga dopo due anni di inattività a 4 milioni netti all'anno.

Uno dei flop più grandi degli ultimi anni ha appena detto addio al Milan. Divock Origi ha finalmente rescisso il contratto con il club rossonero dopo praticamente due anni pieni di inattività, nei quali comunque continuava a percepire i suoi 4 milioni netti dal Milan. Il suo contratto sarebbe scaduto nel giugno 2026, quindi si è deciso di terminare questo rapporto con qualche mese di anticipo.

Il recap di un acquisto sbagliato

Origi arrivò nel 2022 a parametro zero e proprio per questo aveva firmato un contratto importante. La sua prima stagione, che possiamo definire anche l’unica vera stagione al Milan, è stata molto deludente: in 27 presenze segna appena 2 gol, con prestazioni mai all’altezza e spesso partendo dalla panchina.

L’anno successivo va in prestito al Nottingham Forest, ma anche lì le cose non migliorano: una ventina di presenze senza gol. Poi il ritorno al Milan e il nulla, fuori rosa e senza nemmeno allenarsi più a Milanello. In questi due anni si è parlato più volte di tentativi di risoluzione, ma senza mai arrivare a una soluzione concreta. Fino a ieri, quando finalmente si è trovata la quadra.

Ora Origi non è più un giocatore del Milan ed è ufficialmente svincolato. Si chiude così uno dei capitoli più assurdi del Milan degli ultimi anni. Forse l’acquisto più fallimentare della storia recente rossonera.