Milan, le novità sul rinnovo di Saelemaekers
Riccardo Focolari
Milano
1 Ottobre, 10:04
Saelemaekers, giocatore Milan
Il Milan lavora al rinnovo di Alexis Saelemaekers: contatti previsti nelle prossime settimane. Le parole di Matteo Moretto.

Nelle ultime settimane abbiamo raccontato come il rinnovo di Alexis Saelemaekers sia diventato un tema importante in casa Milan. Il giocatore è sempre più prezioso per la squadra e la dirigenza sta lavorando già da un po’ di tempo per blindarlo.

Il punto sul contratto di Saelemaekers

L’esperto di calciomercato Matteo Moretto, recentemente intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla situazione:
“Prima di andare in prestito secco alla Roma, il Milan aveva rinnovato il contratto di Saelemaekers fino al 2027. È tra i contratti su cui il club rossonero sta lavorando per provare ad adeguare e prolungare l’accordo. La volontà del Milan è quella di continuare con il giocatore, le prestazioni stanno facendo la differenza, perché in campo sta rendendo ad ottimi livelli. Esattamente come Tomori il Milan ha in testa di rinnovare Saelemaekers: sono previsti contatti nelle prossime settimane. È un tema di discussione, merita questo tipo di premio”.

