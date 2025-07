Milan, il report dell’amichevole in famiglia di oggi a Milanello

Amichevole in famiglia prima della partenza per la tournée: il Milan batte il Milan Futuro 3-0. Ecco formazioni, marcatori e assenti.

Il Milan ha affrontato oggi il Milan Futuro in amichevole. Due tempi da 45 minuti per una ultima sgambata a Milanello prima di partire per la tournée.

Le scelte di Allegri e il tabellino finale

La prima formazione schierata da Allegri è scesa in campo con il 4-3-3: in porta, all’esordio, il nuovo acquisto Pietro Terracciano. La prima coppia difensiva scelta è stata quella formata da Tomori e Pavlović. Come esterni bassi, Filippo Terracciano e Bartesaghi. Davanti alla difesa, subito titolare Ricci, affiancato da Loftus-Cheek e Bondo. In avanti Saelemaekers, Colombo e Leão. Nel secondo tempo sono entrati tutti gli altri, tra cui diversi giovani. Sono stati tenuti invece a riposo Pulisic, Jiménez e Fofana per semplice gestione dei carichi di lavoro. Partiranno regolarmente tutti e tre per la tournée.

Il Milan alla fine si è imposto per 3-0 sulla formazione under-23 allenata da Oddo: a segno Bartesaghi nel primo tempo, Gabbia e Liberali nella ripresa. Gol tutti italiani dunque, in questa primissima amichevole rossonera.