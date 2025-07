Milan, alle 18 primo allenamento stagionale a porte aperte

Primo allenamento a porte aperte per il Milan oggi alle 18 a Milanello. Allegri avrà la squadra quasi al completo. Assente invece la Curva Sud

Stefania Palminteri Redattore 7 luglio - 16:53

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, dopo la conferenza stampa tenutasi questa mattina a Casa Milan, ha fatto ritorno a Milanello. È qui che, alle ore 18:00, andrà in scena il primo allenamento ufficiale della nuova stagione, previsto sul campo esterno e a porte aperte per tifosi e stampa. Ad eccezione dei giocatori già esclusi dal progetto tecnico (Adli, Bennacer, Vasquez), il resto del gruppo sarà presente. Mancheranno solo Santiago Gimenez, reduce dagli impegni con la nazionale e attualmente in vacanza, e Luka Modric, ancora occupato con il Real Madrid nel Mondiale per Club.

Curva sud assente anche quest'anno — Intanto, la Curva Sud ha fatto sapere che, per il secondo anno consecutivo, non sarà presente al raduno di Milanello. La scelta rientra in un clima ancora teso nei confronti della società, segno che la contestazione da parte del tifo organizzato non si è ancora placata. Queste le parole del comunicato pubblicato ieri:

"La Curva Sud non sarà presente al raduno a Milanello. Ringraziamo tutte le persone che ieri sono passate anche solo per un saluto, per una birra, per respirare un po' di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo ci sono proibiti allo stadio...AVANTI ULTRAS, AVANTI MILANISTI!".