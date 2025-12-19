Milan, Rabiot: “Presi troppi gol, dobbiamo ritrovare compattezza”

Adrien Rabiot analizza la sconfitta del Milan contro il Napoli: serve ritrovare compattezza e restare sereni per ripartire dal campionato.

Al termine della dolorosa sconfitta del Milan contro il Napoli di ieri sera, che ha fatto svanire la possibilità di ambire al primo trofeo stagionale, ha parlato ai microfoni di Milan Tv uno dei giocatori chiave di questo Milan, Adrien Rabiot, che ha detto la sua su ciò in cui i rossoneri in questo momento dovrebbero migliorare. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Rabiot

“Ovviamente abbiamo sbagliato dei contropiedi, abbiamo avuto occasioni per fare gol, abbiamo messo palloni in area ma non siamo stati bravi a chiudere, loro invece sono stati bravi a farlo. C’era anche meno compattezza e solidità, nelle ultime abbiamo preso troppi gol, dobbiamo ritrovare compattezza, ma anche stare sereni perché lavoriamo bene. Mi dispiace perché potevamo giocarci la finale e un trofeo. Ora quando torniamo a Milano ci riposeremo e poi torneremo a lavorare bene, stiamo facendo bene in campionato e dobbiamo concentrarci su questo”.