Milan, le top news di giornata

Il giorno dopo la sconfitta col Napoli, emergono i limiti della squadra e Allegri guarda al mercato: mancano la punta e un difensore esperto.

Oggi è il giorno dopo la sconfitta contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana. Una partita abbastanza aperta nel primo tempo, con i rossoneri che hanno fatto anche buone cose, ma che poi si sono spenti dopo il gol del Napoli. Da lì sono emerse ancora di più alcune lacune viste fino a questo momento della stagione, nonostante la buona posizione in campionato. Lacune non solo relative all’attacco, dove manca una punta vera, ma anche alla difesa, in cui, in assenza di Gabbia, si sono visti tutti i limiti di De Winter.

Ora al Milan non resta che il campionato: non ci saranno altri impegni a distrarre i rossoneri né a togliere energie. Allegri, in attesa di rinforzi, è chiamato a trovare la quadra per risolvere la grana dei troppi gol subiti e ricominciare a vincere dopo la sconfitta di ieri sera e il pareggio contro il Sassuolo. L’occasione sarà il match contro il Verona di domenica 28 dicembre.

Il mercato in soccorso di Allegri

Come forse già successo ad inizio campionato, quando il Milan perse con la Cremonese e si notò chiaramente il bisogno di rinforzi che poi arrivarono, potrebbe accadere qualcosa di simile anche in questo periodo. Oltre al discorso punta, su cui la società è già a buon punto con la trattativa per Fullkrug in fase avanzata, il club potrebbe accontentare Allegri anche nella richiesta di un difensore centrale di esperienza. Non un giovane prospetto, ma un giocatore su cui poter fare affidamento anche nei momenti complicati, uno alla Thiago Silva per intenderci. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.