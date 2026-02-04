Milan, Rabiot: “C’è grande potenziale in questa squadra”

Adrien Rabiot commenta il successo contro il Bologna: le parole del centrocampista francese su forma personale, classifica e obiettivi.

Adrien Rabiot ha nuovamente dimostrato che giocatore è: quella contro il Bologna di ieri sera è l’ennesima prova decisiva offerta dal francese, che gli è valsa anche il titolo di MVP del match. Al termine della gara, proprio Rabiot ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: ecco che cosa ha detto.

Le parole di Rabiot

Sul momento a livello personale:

“Penso di poter crescere ogni anno. A 30 anni stai bene, hai sia esperienza che la mentalità. È un momento bello, anche l’anno scorso ho fatto bene al Marsiglia così come alla Juventus. Posso crescere ancora, mi alleno ogni giorno per migliorare. È un bel momento, ma non credo sia il migliore della mia carriera perché posso crescere ancora”.

Sulla classifica del Milan:

“L’obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro. Volevamo staccare la Roma ed è andata bene. Prima allunghiamo sul quinto posto e poi penseremo a chi sta sopra”.

Se il Milan sta tenendo aperto il campionato:

“Credo sia vero. Se continueremo così magari potremo arrivare in alto, ma per ora restiamo concentrati sul nostro obiettivo che è tornare in Champions”.

Sull’arrivo al Milan:

“C’è grande potenziale in questa squadra. Magari a livello tecnico non siamo i più forti, ma abbiamo altre qualità. E poi c’è il mister che ci sta dando qualcosa in più. Ci sono tanti giocatori nuovi, non è facile, ma stiamo facendo un ottimo lavoro”.