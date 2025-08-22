Milan, quasi sfumato l'arrivo di Harder: l'attaccante ha scelto...

Conrad Harder potrebbe non arrivare più al Milan. L'attaccante classe 2005 ha deciso di proseguire la sua carriera altrove

Il Milan dovrà guardare altrove. Conrad Harder, attaccante dello Sporting che aveva acceso l’interesse rossonero, ha scelto il Rennes come nuova destinazione. Una decisione dettata dalla voglia di giocare con continuità e trovare spazio immediato in Ligue 1. Dal Portogallo, il quotidiano A Bola racconta i dettagli di una trattativa che ha preso velocemente la direzione francese. La prima offerta del Rennes non era bastata a convincere lo Sporting, ma la società non si è fermata. Una nuova proposta è attesa a breve, questa volta in linea con le richieste dei biancoverdi. La cifra finale dovrebbe superare i 20 milioni di euro, segnale chiaro della volontà del club francese di chiudere senza esitazioni. Harder è dunque vicino a salutare Lisbona.

Il futuro di Harder

Lo Sporting perderà un talento cresciuto rapidamente, capace di attrarre l’attenzione di squadre importanti come il Milan. Ma la scelta del giocatore ha pesato più di tutto. Il Rennes offre un progetto tecnico che gli garantisce centralità immediata. Per un attaccante giovane, la possibilità di giocare con regolarità può valere più di un palcoscenico prestigioso. Il Milan aveva sondato la pista con interesse concreto, ma senza affondare il colpo. La priorità rossonera resta su altri obiettivi, anche in considerazione dell’imminente arrivo di Boniface. Per lo Sporting si avvicina una cessione pesante che porterà liquidità utile per muoversi sul mercato. Per Harder inizia una nuova sfida, con la Ligue 1 pronta a misurare il suo valore reale.