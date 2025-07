Milan, quando ci sarà l’esordio della terza maglia? Svelata la data

È ufficiale l'incontro in cui verrà usata la terza maglia ufficiale della prossima stagione del Milan. La data è alle porte...

Non sarà una semplice amichevole estiva quella tra Milan e Liverpool, in programma domani, sabato 26 luglio, alle ore 13:30 italiane a Hong Kong. Oltre al prestigio dell’avversario e al test di spessore per la squadra di Allegri, l’incontro segnerà anche l’esordio ufficiale della nuova terza maglia del Milan per la stagione 2025/2026. Presentata solo 24 ore prima (nella giornata di oggi) la divisa ha già fatto parlare di sé per la scelta cromatica audace: gialla con colletto verde scuro, un contrasto netto con la tradizione rossonera ma pensato per lanciare un messaggio di modernità, stile e impatto visivo.

L’ambizione dei rossoneri

La partita con il Liverpool rappresenta il contesto ideale per il debutto, davanti a un pubblico internazionale e in una cornice come quella asiatica. L’obiettivo, oltre al test sul campo, è anche quello di rafforzare il brand Milan nel mondo, un progetto su cui la società punta con decisione. Dal punto di vista sportivo, Allegri testerà alcune nuove soluzioni e darà minuti ai volti nuovi, in un match che sarà utile per valutare lo stato di forma e l’equilibrio della rosa. Tifosi e osservatori saranno curiosi non solo di vedere la prova della squadra, ma anche l’effetto scenico della nuova maglia addosso ai giocatori.