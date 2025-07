Milan, nuova offerta per Jashari! Adesso il Club Brugge...

La dirigenza del Milan ha presentato una nuova proposta al Club Brugge per ottenere il via libera all'acquisto del centrocampista Jashari

Dopo settimane di stallo e valutazioni, la dirigenza rossonera ha deciso di alzare la posta. Un segnale chiaro di quanto il centrocampista svizzero sia considerato una priorità tecnica per il nuovo progetto targato Allegri. Secondo quanto trapela da ambienti vicini al club, il Milan è pronto a presentare un’offerta da 35 milioni di euro come parte fissa, a cui si aggiungerebbe una quota di bonus legati al rendimento personale del giocatore e ai risultati di squadra. Un rilancio importante, che si avvicina in modo significativo alla richiesta iniziale del Club Brugge, ferma come noto a 40 milioni. La distanza tra domanda e offerta si è dunque ridotta, e la sensazione è che ora l’affare possa davvero andare in porto.

Il futuro prossimo

Il giocatore ha già manifestato gradimento per la destinazione e attende sviluppi con fiducia. Jashari è visto come il tassello ideale per dare qualità e dinamismo al centrocampo rossonero. La sua giovane età, unita all’esperienza internazionale maturata, lo rendono un profilo perfetto per il mix tra presente e futuro che il Milan sta cercando di costruire. I prossimi giorni saranno decisivi: il club rossonero vuole nei prossimi giorni, per consentire ad Allegri di avere a disposizione il centrocampista fin dalle prossime amichevoli estive. La trattativa entra ora nella sua fase calda.