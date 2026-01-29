Milan, ecco quando verrà recuperata la sfida col Como

Milan-Como verrà recuperata a metà febbraio a San Siro: ecco le date possibili e come cambia il calendario dei rossoneri dopo il rinvio.

La partita tra Milan e Como, per mesi terreno di discussione e dibattito a causa della possibilità di giocarla in Australia, ha finalmente un luogo e una data. Con i risultati dell’Inter in Champions League è infatti possibile individuare i giorni in cui San Siro sarà disponibile per ospitare questo recupero.

La data e gli incastri di calendario

Ricordiamo che la gara era stata rinviata per l’inagibilità di San Siro nella data prevista da calendario, l’8 febbraio, in occasione delle Olimpiadi Invernali. Considerando che l’Inter giocherà l’andata dei Playoff di Champions in casa, il 24 o il 25 febbraio, la sfida tra Milan e Como dovrebbe disputarsi a San Siro il 17 o il 18 febbraio.

Tenendo conto di questo spostamento, il calendario del Milan risulta ora piuttosto sballato. Dopo aver giocato con la Roma in trasferta, i rossoneri andranno a Bologna (martedì 3). Con la gara casalinga contro il Como rinviata, l’impegno successivo, sarà quindi un’altra trasferta, quella contro il Pisa.

Ecco lo schema riassuntivo:

Bologna-Milan : 03/02

Pisa-Milan: 13-15/02

Milan- Como: 17-18/02