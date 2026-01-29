Milan, le top news di giornata

Il Milan continua a monitorare il mercato a pochi giorni dalla chiusura: da Aké a Dragusin, tutte le ultime notizie e gli scenari possibili.

Anche oggi sarà una giornata di allenamenti in casa Milan in vista della sfida con il Bologna, prevista martedì sera. Intanto però, visto che siamo ormai allo scadere, continua a tenere banco il calciomercato: mancano pochi giorni al termine, con la chiusura fissata al 2 febbraio alle ore 20 per la Serie A.

Fino a quel momento il Milan avrà tempo per provare a mettere a segno un ultimo colpo, in particolare in difesa, anche se ad oggi lo scenario più probabile resta quello di concludere la stagione con la rosa attuale. Non verrà infatti preso un giocatore solo per fare numero, ma soltanto se si tratterà di un profilo realmente in grado di migliorare la squadra.

Il punto sul mercato per la difesa

A partire da ieri è circolato con una certa insistenza il nome di Aké, centrale del Manchester City. Tuttavia, da quello che filtra, si tratta di un’operazione al momento molto fredda. Oltre al costo elevato, il problema è anche legato all’emergenza infortuni che il City sta affrontando in difesa, motivo per cui il club inglese non ha alcuna intenzione di privarsi di Aké.

Un altro profilo di livello di cui si è parlato soprattutto negli scorsi giorni è quello di Dragusin, giocatore forte e, a differenza di Aké, anche molto giovane. Il nodo principale riguarda però le sue condizioni fisiche: è in ripresa da un infortunio al crociato e il club proprietario del cartellino, il Tottenham non sembra intenzionato a svenderlo. Per questo l’operazione appare piuttosto difficile anche in questo caso.

A questo punto, nei cinque giorni che restano, possiamo prevedere che il mercato faccia spuntare qualche occasione last minute, una sorta di mister X. Solo allora si capirà davvero quale direzione prenderà il finale di questa sessione per il Milan.