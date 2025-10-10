Milan, il punto sui rossoneri in nazionale

Il punto sui giocatori del Milan impegnati con le rispettive nazionali. Tutti i dettagli sui risultati e sulle prossime sfide.

Ieri si sono giocate le prime partite di questa sosta per le nazionali, che hanno visto impegnati due giocatori rossoneri. Luka Modric ha disputato tutti i 90 minuti nella sfida pareggiata dalla Croazia contro la Repubblica Ceca, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026.

Loftus-Cheek, invece, è subentrato negli ultimi 20 minuti dell’amichevole vinta 3-0 dall’Inghilterra contro il Galles.

I rossoneri in campo stasera

Questa sera toccherà ad altri giocatori del Milan. Scenderanno infatti in campo i francesi Maignan, Nkunku e Rabiot contro l’Azerbaigian, e anche Saelemaekers e De Winter con il Belgio contro la Macedonia del Nord: entrambe le partite valgono per le qualificazioni ai Mondiali.

Non solo: si giocheranno anche le qualificazioni all’Europeo Under 21 del 2027, con Bartesaghi impegnato con l’Italia U21 contro la Svezia U21, e Athekame con la Svizzera U21 contro l’Islanda U21.

Nella notte, infine, andrà in scena un derby milanista oltreoceano: Pulisic affronterà infatti Estupinan nell’amichevole tra Stati Uniti ed Ecuador.