Milan, ora serve vendere: il punto sul mercato in uscita

Il Milan punta a sfoltire la rosa dopo diversi acquisti. La situazione cessioni: i sicuri partenti e i nomi in bilico.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jashari, salgono a cinque gli acquisti già messi a segno dal Milan. Un numero destinato ad aumentare: all’orizzonte ci sono ancora l’arrivo di un terzino destro – operazione in fase avanzata per Athekame– e quello di una punta.

Allegri, con una sola competizione su cui concentrarsi, vorrebbe una rosa snella, composta da 23-24 giocatori. Per questo motivo è necessario sfoltire il gruppo, anche per mettere da parte un piccolo tesoretto da reinvestire sull’attaccante.

I nomi caldi in uscita e i possibili scenari

Sono certi di partire Adli e Bennacer: nonostante abbiano rifiutato per ora alcune proposte dall’Arabia, il loro futuro sarà sicuramente lontano da Milanello.

Tra gli altri, nessuno è da considerarsi una cessione sicura, ma si possono individuare diversi nomi in bilico. Per Thiaw c’è un interesse concreto del Newcastle, ma la sua partenza appare poco probabile: Allegri punta forte su di lui.

Discorso diverso per Filippo Terracciano e Warren Bondo: entrambi potrebbero partire in prestito, con la Cremonese interessata ad entrambi. Nei rispettivi ruoli al Milan troverebbero poco spazio, e non è da escludere che decidano di accettare un trasferimento temporaneo per giocare con continuità.

Infine, restano sotto osservazione anche Musah, Okafor e Chukwueze. Il Milan non ha particolare fretta di cederli e li considera buone alternative in rosa. Tuttavia, in caso di offerta importante, potrebbero essere sacrificati, ma al momento hanno buone chance di restare.