Romano: “Per Athekame trattativa avanzata, ma non chiusa”

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato del mercato estivo rossonero e di Zachary Athekame, nome nuovo in auge...

Sul suo profilo YouTube ha parlato il giornalista Fabrizio Romano il quale ha detto: “Zachary Athekame piace molto al Milan, ma, il ragazzo non è in arrivo a Milano. Ricapitolando: prima offerta di 7 milioni, rifiutata. Poi 8 milioni più bonus, lo Young Boys chiederà probabilmente qualcosa in più”.

Ancora le sue parole

“Il giocatore è atteso per la partita di questa sera tra Basilea e Young Boys. L’operazione si attende che venga chiusa dopo la partita. Discorso super avanzato ma non ci risulta un arrivo del giocatore oggi”.