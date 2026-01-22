Gimenez: “Il Milan ha fiducia in me e nelle mie capacità”

Santi Gimenez racconta la fiducia del Milan, il sogno di vestire la maglia rossonera e un curioso aneddoto su Modric, suo vicino di casa.

Fuori dai radar ormai da un po’ a causa del lungo stop dopo l’operazione alla caviglia, Santi Gimenez ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni a ESPN Mexico. L’attaccante messicano si è operato il 18 dicembre e tra poco più di un mese dovrebbe tornare in campo per aiutare la squadra nel finale di stagione.

Nel frattempo, Gimenez ha parlato in particolare della fiducia che il club continua a riporre in lui nonostante le critiche, di cosa significhi per lui vestire la maglia del Milan e ha raccontato anche un curioso aneddoto su Luka Modric, il vicino di casa che non ti aspetti.

Le parole di Gimenez

Sulla fiducia del Milan per lui:

“Devono vedere qualcosa in me perché, anche se non ho dato le prestazioni che avrei voluto e non ho ancora dimostrato chi sono e cosa so fare, hanno fiducia in me e nelle mie capacità. Mi hanno difeso in molte occasioni quando sono stato criticato, e questo lo apprezzo molto”.

Sul sogno di giocare nel Milan:

“Il Milan è una squadra per cui sognavo di giocare fin da piccolo. Guardare Dida, Kaká, Crespo, Pirlo, Ronaldinho, mi faceva venire la pelle d’oca. Rappresentare la loro maglia è un grande onore per me. I sogni diventano realtà e apprezzo molto il fatto che si fidino di me, perché personalmente non ho mai dato grandi prestazioni sportive”.

Su Modric:

“È il mio vicino di casa. Abbiamo condiviso momenti davvero belli perché parla spagnolo e, cosa ancora più importante, abita accanto a me. Un aneddoto interessante è che è venuto a casa mia, ha bussato alla porta e ha chiesto il lettino per i massaggi. È venuto anche il suo fisioterapista. Sapeva che ce l’avevo, quando me l’ha chiesto, ero con la mia famiglia, e tutti volevano una foto con lui. Ha chiacchierato con loro, è un bravo ragazzo. Mi ha aiutato molto, ha molta esperienza, è un grande leader e crea un bello spirito di gruppo”.

Sulla vita in Italia:

“Mi piace tutto dell’Italia, a cominciare dalla gente. Può sembrare scontrosa, ma quando poi ti accoglie è come se fossi suo fratello. Questo mi piace molto. Sono molto familiari, ci sono persone che non ti conoscono e ti abbracciano. Lo vedo all’interno della squadra e questo mi piace molto degli italiani. Adoro il cibo. Non c’è il piccante, ma c’è la pizza e la pasta, c’è di tutto. La cucina è un’arte e la città è elegante”.