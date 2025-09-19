Milan, le top news di giornata

Vigilia di Udinese-Milan: Out Leao e Maignan, da sciogliere un ballottaggio per reparto. Oggi alle 13 la conferenza di Allegri

Giornata di vigilia in casa Milan: domani ci sarà la sfida con l’Udinese e Allegri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con qualche ballottaggio aperto, uno per reparto. Alle 13.30 è invece prevista la conferenza stampa dell’allenatore.

I dubbi di formazione

Il Milan cerca continuità nella trasferta di Udine. Assenti Leao e Maignan, Allegri cercherà di schierare la miglior formazione possibile, sempre con il 3-5-2, anche se restano alcuni nodi da sciogliere. A parte il cambio obbligato in porta, con Terracciano al posto di Maignan, dovrebbe essere confermata praticamente tutta la squadra vista domenica scorsa. In più, dal primo minuto torna Pulisic in attacco.

In difesa ballottaggio tra Pavlovic e De Winter, a centrocampo tra Fofana e Loftus-Cheek. In avanti dovrebbe partire ancora Gimenez insieme a Pulisic, ma Nkunku scalpita e Allegri potrebbe concedergli sempre più spazio.

La conferenza stampa di Allegri

Oggi alle 13.30 è prevista la conferenza della vigilia di Massimiliano Allegri. Attraverso le sue risposte alle varie domande dei giornalisti sarà possibile avere qualche indizio in più sulle scelte di formazione e aggiornamenti sulle condizioni di Leao e Maignan. L’allenatore, però, non potrà sedere in panchina nella gara di Udine per via della squalifica rimediata nell’ultima partita.