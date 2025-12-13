Milan, il punto sulla pista Fullkrug per l’attacco

L'analisi dell'opzione Fullkrug per l'attacco del Milan da parte di Fabrizio Romano: il giocatore offerte dalla Bundes ma aspetta l'Italia.

Uno dei nomi che circolano per l’attacco del Milan già da un po’ di tempo è quello di Niclas Fullkrug, centravanti tedesco (32 anni) attualmente al West Ham ma in uscita. Il Milan lo aveva già sondato anche in passato, salvo poi virare su altri obiettivi, mentre ora è tornato in lista come possibile rinforzo per il mercato di gennaio.

La sensazione è che per il Milan Fullkrug non sia esattamente il piano A: potrebbe rappresentare più un’alternativa su cui puntare nel caso venissero escluse altre piste. Resta comunque un nome da tenere concretamente in considerazione.

Fullkrug aspetta l’Italia

Sulla vicenda ha fatto recentemente il punto l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, spiegando come, nonostante Fullkrug abbia già alcune soluzioni in Bundesliga, il giocatore preferirebbe aspettare ancora un po’ nella speranza di ricevere una chiamata dall’Italia. Ecco un estratto della sua analisi pubblicata su YouTube.

“Al West Ham Fullkrug non ha avuto molta fortuna, anche a causa degli infortuni. Oggi vuole andare via, si sente bene, c’è un Mondiale e c’è la voglia di tornare a giocare e segnare. Fullkrug ha già concordato insieme alla sua agenzia la scelta di andare via. Il Milan sa di questa situazione, è informato. Il Milan e non solo, perché Fullkrug è stato offerto anche ad altre squadre in Italia. Il giocatore ha già ricevuto offerte dalla Germania, però gradisce la possibilità di aspettare ancora un po’ e vedere se in Italia può sbloccarsi qualcosa. Fullkrug ha già una soluzione, destinazione Bundesliga, ma aspetta e probabilmente spera in una chiamata italiana. Vediamo cosa decideranno di fare i club italiani, il Milan e non solo”.