Milan, le top news di giornata

È la vigilia di Milan-Sassuolo: la probabili formazione rossonera, le assenze, i dubbi e la conferenza stampa di Allegri oggi alle 14.

Giornata di vigilia in casa Milan: domani il match contro il Sassuolo alle 12.30 a San Siro. Vediamo le ultime novità in vista della partita.

Le possibili scelte di Allegri

Per quanto riguarda le possibili scelte di Allegri, il tecnico dovrebbe confermare l’ossatura abituale, ma con qualche cambio rispetto al solito. Sarà infatti assente Leao dopo l’infortunio rimediato nella scorsa giornata contro il Torino e mancherà ancora Fofana. Modric invece sta bene, ma potrebbe non partire titolare per una semplice gestione delle energie.

Sulla base di queste indicazioni, ipotizziamo una probabile formazione con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic nella linea a tre di difesa. A centrocampo Saelemaekers a tutta fascia sulla destra e Bartesaghi a sinistra, con Modric o Jashari davanti alla difesa e Rabiot e Ricci nel ruolo di mezzali. In attacco spazio a Pulisic e Nkunku. Occhio però anche a Loftus-Cheek, che resta in ballottaggio: potrebbe trovare spazio a centrocampo al posto di Ricci oppure avanzare in attacco al posto di Nkunku.

La conferenza stampa della vigilia

La squadra si allenerà nuovamente questa mattina intorno a mezzogiorno, anche per adattarsi all’orario di gioco di domani. Alle 14 è poi prevista la conferenza stampa della vigilia di Allegri, che risponderà alle domande dei giornalisti. Magari attraverso le sue parole ne sapremo di più anche sui tempi di recupero degli infortunati