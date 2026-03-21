Milan, il punto sui convocati in Nazionale: chi va e chi resta

Il punto sui giocatori del Milan convocati in Nazionale: chi parte per la sosta e chi resta a Milanello tra conferme, occasioni ed esclusioni

Oggi è in programma la gara contro il Torino, al termine della quale ci sarà l’ultima sosta dedicata alle Nazionali della stagione. Vediamo ora quelli che sono i giocatori del Milan che passeranno la sosta lontano da Milano e si uniranno alle rispettive selezioni.

Partiamo con la premessa che nessuno tra i giocatori rossoneri è stato convocato dal CT Rino Gattuso per il delicato playoff dell’Italia. Probabilmente complice anche il fatto che Gabbia è infortunato, forse sarebbe potuto essere nel giro della Nazionale. Escluso Ricci che ultimamente non ha un minutaggio così elevato, probabilmente Gattuso gli ha preferito altri anche per questo motivo. C’è invece Bartesaghi, ma con l’Italia Under 21: si vociferava una sua possibile presenza anche in Nazionale maggiore, ma a questo punto possiamo definirla rimandata.

Ecco tutti i convocati e gli esclusi

Passando alle altre nazionali, tra i giocatori delle selezioni oltreoceano sono convocati Pulisic con gli Stati Uniti ed Estupinan con l’Ecuador. Rimane fuori dalle convocazioni del Messico invece Santi Gimenez, che approfitterà della sosta per riprendere la migliore condizione dopo il lunghissimo infortunio. Oggi andrà in panchina dopo circa 5 mesi, la sua ultima apparizione in gare ufficiali col Milan risale al 28 ottobre 2025, gara contro l’Atalanta.

Poi ci sono i francesi: convocati Maignan e Rabiot, due punti fermi della nazionale di Didier Deschamps, mentre sono stati esclusi Fofana e Nkunku. Convocato anche Tomori con l’Inghilterra, chiamato in un secondo momento al posto di Chalobah che si è infortunato. Ovviamente non convocato Loftus-Cheek che, in seguito alle fratture rimediate nella zona della mandibola, si riprenderà ad allenare a Milanello solo durante la sosta.

Poi convocati anche Modric con la sua Croazia, Jashari con la Svizzera, De Winter e Saelemaekers con il Belgio, Pavlovic con la Serbia, Athekame con la Svizzera Under 21. Attendiamo conferma per la convocazione di Odogu con la Germania Under 20, ma è molto probabile. Tutti gli altri resteranno a lavorare a Milanello. Sarà un’occasione preziosa soprattutto per chi deve tornare in forma o recuperare da un infortunio: pensiamo a Gabbia, Loftus-Cheek, Gimenez e a questa lista si è iscritto recentemente anche Rafa Leao, fermatosi ieri per il riacutizzarsi del problema all’adduttore. Si spera di rivederlo già contro il Napoli, gara cruciale subito dopo la sosta.