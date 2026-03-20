Milan-Torino, Diversi assenti per mister D’Aversa

La gara tra Milan e Torino si avvicina e mentre Allegri guarda le rotazioni in attacco, D'Aversa ha spiegato i possibili titolari

La partita tra Milan e Torino si fa sempre più vicina. Da una parte il Milan sembra aver abbandonato la corsa Scudetto e vuole rilanciarsi nella corsa al piazzamento in Champions League. Dall’altra c’è il Torino di Roberto D’Aversa che lotta per un posto a metà classifica pertanto serve la salvezza matematica per poter parlare di un buon piazzamento.

Allegri continua a tenere monitorati i suoi attaccanti. Pulisic e Leao dovrebbero partire come titolari ma anche Nkunku potrebbe essere una carta valida dal primo minuto. A spiegare invece la situazione del Torino ci ha pensato proprio D’Aversa nella conferenza stampa odierna.L’ex Empoli ha fatto il punto sui possibili convocabili contro il Milan di Allegri, e su chi invece non potrà esserci a causa di squalifiche o infortuni. Ecco le sue parole.

Simeone con Adams e Zapata nella ripresa: potrebbe essere così domani?

“Durante la partita si considera la strategia, facendo iniziare uno e facendo entrare l’altro. Zapata ha più difficoltà a entrare in gioco che a partire titolare, ma contro il Parma sapevo che non avremmo avuto spazio e che Adams non sarebbe stato in campo più di un’ora: questa decisione è stata presa per questo, eravamo in vantaggio e abbiamo utilizzato al meglio Zapata. C’è un dubbio, le decisioni saranno prese all’ultimo minuto. Non ho ancora preso una decisione. “

I calciatori non sono informati sulla formazione?

“Esatto. La comunico o a San Siro o in hotel, a seconda di dove svolgo la riunione tecnica. “

Chi sarà assente domani?

“Aboukhlal non sarà presente e Njie ha avuto un piccolo problema, gli altri sono tutti disponibili. “