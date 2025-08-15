Milan, si punta al difensore del Leicester Okoli: la situazione

In Casa Milan la dirigenza sta lavorando silenziosamente per arrivare al difensore italiano del Leicester classe 2001 Caleb Okoli

Il mercato estivo del Milan non si concentra solo sull’attacco: la dirigenza rossonera sa che, per affrontare una stagione lunga e densa di impegni, serve solidità anche dietro. La caccia alla punta è in corso, ma parallelamente si lavora per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport, il club di via Aldo Rossi ha messo nel mirino Caleb Okoli, difensore del Leicester e vecchia conoscenza del campionato italiano. La richiesta è concreta, segno di un interesse reale e non di un semplice sondaggio. Okoli, giovane ma con esperienza tra Serie A e Premier League, risponde al profilo che il Milan sta cercando: fisicità, rapidità e margini di crescita importanti. Potrebbe garantire alternative importanti ad Allegri in una linea arretrata che lo scorso anno ha sofferto nei momenti chiave.

Cosa filtra da Milano

Il direttore sportivo Igli Tare, nuovo volto operativo del mercato rossonero, sta lavorando con decisione su più fronti. Mentre si tratta per la prima punta, la strategia è chiara: non farsi trovare scoperti in nessun reparto. Con il Leicester i contatti sono già avviati, e la formula potrebbe essere anche un prestito con opzione di acquisto futura, soluzione che permetterebbe al Milan di investire con più calma e valutare il giocatore in un contesto di alta competitività. La sensazione è che l’affondo possa arrivare in tempi brevi. L’obiettivo è consegnare ad Allegri un difensore pronto già per le prime sfide ufficiali, così da evitare emergenze improvvise nel corso della stagione.