Milan, e se la punta da 20 gol fosse già in casa?

Il Milan cerca un nuovo bomber, ma Santiago Gimenez è già in rosa: il messicano può ancora esplodere. Allegri lo avrà in gruppo da martedì.

In questi giorni si è parlato molto della ricerca di un nuovo numero 9 per il Milan, con nomi che spuntano quotidianamente e quello di Vlahovic accostato con maggiore frequenza. Ma in tutti questi ragionamenti si è forse trascurato un dettaglio: un attaccante il Milan ce l’ha già, ed è Santiago Gimenez. Da martedì, tra l’altro, tornerà in gruppo insieme ai compagni.

Gimenez, un investimento da valorizzare

L’attaccante messicano è arrivato a Milano durante il mercato di gennaio per circa 32 milioni di euro, una cifra importante. Dopo qualche mese di adattamento, ha tutte le carte in regola per fare bene nella prossima stagione di Serie A.

Anche se Tare ha lasciato intendere che la società sta cercando un attaccante con caratteristiche diverse, l’investimento fatto per Gimenez va tutelato. Il suo impatto iniziale con il Milan non è stato particolarmente brillante: 6 gol in 19 presenze, ma è anche vero che è arrivato in un momento difficile, in cui la squadra non girava e i risultati erano deludenti.

Adesso si riparte da zero: nuova stagione, nuovo allenatore, e Gimenez dovrà farsi trovare pronto fin da subito. L’obiettivo sarà tenersi stretto il posto e convincere Allegri a puntare su di lui.

Pur non avendo esattamente le caratteristiche del centravanti alla Giroud, ha già dimostrato di saper segnare. Inoltre, è un classe 2001 e ha ancora ampi margini di miglioramento. Tutti motivi per cui sarebbe saggio continuare a puntare su di lui, in attesa di capire con chi dovrà giocarsi la maglia da titolare.