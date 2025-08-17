Milan, Pulisic nel post-partita: “Non pensiamo allo scudetto”

Pulisic e Gabbia rispondono ad alcune domande nel post-partita di Milan-Bari 2-0. Gabbia: "Abbiamo l’ambizione di vincere tutte le partite".

Al termine del match vinto per 2-0 dal Milan contro il Bari sono intervenuti Pulisic e Gabbia ai microfoni di Sportmediaset su Canale 5.

Le parole di Pulisic e Gabbia

Pulisic: “Per noi è un buon inizio di stagione; potevamo fare anche più gol ma l’importante è che abbiamo vinto” Seconda stella? “Pensiamo alla prima partita, la prossima settimana, non pensiamo allo scudetto. Pensiamo partita per partita”.

Gabbia: “Abbiamo cercato di lasciare la scorsa stagione alle spalle. Ci alleniamo bene per una grande stagione, abbiamo il giusto atteggiamento. Siamo contenti di aver iniziato bene. Grazie ai tifosi, il 17 agosto vedere uno stadio così è incredibile.” Alla domanda sullo scudetto anche lui risponde cauto: “Non è crederci o meno, sono volontà. Abbiamo l’ambizione di vincere tutte le partite, la squadra è forte, la maglia che indossiamo ci impone di vincere. Non dobbiamo fare proclami, dobbiamo essere lucidi e umili”.