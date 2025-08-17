LIVE Milan-Bari 1-0: Gol annullato a Gimenez per fuorigioco

45’+ 2- Resta giù il portiere del Bari Cerofolini dopo uno scontro di gioco con Gabbia. Gioco fermo
45′- Estupinan scappa via sulla fascia e mette un cross dal fondo per Gimenez. Chiude la difesa del Bari
43′- Ci saranno 3 minuti di recupero
42′- Gimenez insacca da due passi su cross di Estupinan ma era in fuorigioco
39′- Pericoloso il Bari con un tiro dalla distanza di Sibilli! Grande parata di Maignan che si rifugia in calcio d’angolo
35′- Prima azione del neo entrato Gimenez, messo giù conquista un calcio di punizione dalla trequarti
30′- Ancora Fofana! Servito da Pulisic, il francese conclude in porta ma centralmente. Parata di Cerofolini
29′- Ci prova Fofana da fuori area dopo uno scambio stretto con Saelemaekers, tiro sul fondo
25′- TRAVERSA DI PULISIC. Buona azione in contropiede del Milan, con Loftus-Cheeck che riceve da Saelemaekers e poi serve Pulisic che sposta e conclude col sinistro ma centra la traversa
23′- Milan ancora vicino al gol, questa volta con Pulisic, ma il suo tiro finisce di poco sopra la traversa
22′- Vicino al raddoppio il Milan con Loftus-Cheeck. Tiro deviato che finisce di poco a lato, corner per il Milan
21′- Primo giallo della partita. Ammonito Pervis Estupinan
17′- Problemi al polpaccio per l’autore del gol, Rafael Leao, costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra Santiago Gimenez
13′- LEAO!!! Vantaggio Milan. Gran gol di testa di Leao che sfrutta perfettamente un ottimo cross di Tomori dalla destra
8′- Partita vivace, il Bari concede un altro corner al Milan che spinge
4′- Sugli sviluppi di un corner in favore del Milan, Fofana conclude a rete, para Cerofolini
1′- Inizia il primo tempo