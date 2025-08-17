LIVE Milan-Bari 1-0: Gol annullato a Gimenez per fuorigioco
LIVE Milan-Bari 1-0: Gol annullato a Gimenez per fuorigioco

Stefania Palminteri
Milano
17 Agosto, 21:11
Stadio San Siro
Segui la diretta della partita Milan-Bari con la cronaca de IlMilanista: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto

45’+ 2- Resta giù il portiere del Bari Cerofolini dopo uno scontro di gioco con Gabbia. Gioco fermo

45′- Estupinan scappa via sulla fascia e mette un cross dal fondo per Gimenez. Chiude la difesa del Bari

43′- Ci saranno 3 minuti di recupero

42′- Gimenez insacca da due passi su cross di Estupinan ma era in fuorigioco

39′- Pericoloso il Bari con un tiro dalla distanza di Sibilli! Grande parata di Maignan che si rifugia in calcio d’angolo

35′- Prima azione del neo entrato Gimenez, messo giù conquista un calcio di punizione dalla trequarti

30′- Ancora Fofana! Servito da Pulisic, il francese conclude in porta ma centralmente. Parata di Cerofolini

29′- Ci prova Fofana da fuori area dopo uno scambio stretto con Saelemaekers, tiro sul fondo

25′- TRAVERSA DI PULISIC. Buona azione in contropiede del Milan, con Loftus-Cheeck che riceve da Saelemaekers e poi serve Pulisic che sposta e conclude col sinistro ma centra la traversa

23′- Milan ancora vicino al gol, questa volta con Pulisic, ma il suo tiro finisce di poco sopra la traversa

22′- Vicino al raddoppio il Milan con Loftus-Cheeck. Tiro deviato che finisce di poco a lato, corner per il Milan

21′- Primo giallo della partita. Ammonito Pervis Estupinan

17′- Problemi al polpaccio per l’autore del gol, Rafael Leao, costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra Santiago Gimenez

13′- LEAO!!! Vantaggio Milan. Gran gol di testa di Leao che sfrutta perfettamente un ottimo cross di Tomori dalla destra

8′- Partita vivace, il Bari concede un altro corner al Milan che spinge

4′- Sugli sviluppi di un corner in favore del Milan, Fofana conclude a rete, para Cerofolini

1′- Inizia il primo tempo

