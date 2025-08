Milan, Pulisic neanche in panchina contro il Perth Glory: il motivo

Cosa filtra sulle condizione dell'americano Pulisic, il quale non è nemmeno presente in panchina nella sfida fra Milan e Perth Glory

Nessun allarme, ma solo cautela. Christian Pulisic non è stato nemmeno in panchina nell’amichevole di oggi contro il Perth Glory, attualmente in corso. Una decisione presa dallo staff medico e tecnico del Milan per tutelare al meglio il fantasista statunitense, reduce da un colpo alla caviglia subito nella precedente sfida contro il Liverpool. La botta, rimediata in uno scontro di gioco durante il match contro i Reds, ha lasciato qualche fastidio, ma nulla di preoccupante. I primi riscontri non hanno evidenziato lesioni e il giocatore ha già ripreso a lavorare a parte, ma il Milan ha scelto di non rischiarlo. L’obiettivo è averlo al meglio per i prossimi impegni della tournée e, soprattutto, per l’inizio della stagione. Pulisic è considerato un perno fondamentale del nuovo Milan e non c’è alcuna intenzione di forzare i tempi di recupero.

Quanto torna Pulisic

La sua esclusione dalla lista dei convocati per oggi è dunque solo una precauzione, utile anche per dare spazio a chi ha avuto meno minutaggio finora. Massimiliano Allegri ha preferito preservare il numero 11 in vista dei test più probanti. In attesa del rientro, il giocatore stesso e lo staff medico rossonero restano ottimisti. Pulisic ha risposto bene ai primi allenamenti differenziati e potrebbe rientrare già nel prossimo test. Niente ansia dunque, solo gestione intelligente.