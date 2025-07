Milan, quotazioni di Doué in calo: si cambia obiettivo?

Il Milan riflette su Guéla Doué: le richieste dello Strasburgo frenano la trattativa. Tare valuta alternative come Singo e Tchatchoua.

Il Milan è sempre alla ricerca di un terzino destro da aggiungere alla rosa durante questa sessione di calciomercato. Come riportato da settimane, quello di Guéla Doué è il primo nome sulla lista di Igli Tare per quel ruolo, anche se negli ultimi giorni la pista si è raffreddata notevolmente.

Valutazioni in corso: Doué costa troppo?

Il Milan aveva inizialmente avviato i contatti offrendo 15 milioni allo Strasburgo, che però ne chiede 30. Successivamente, c’è stato un rilancio rossonero a 18 milioni più bonus, ancora una volta respinto. In seguito era circolata la voce di un nuovo tentativo a circa 23 milioni, ma ad oggi non risultano passi avanti concreti.

Il club sta facendo delle valutazioni: non c’è piena convinzione sull’investire una cifra così alta per Doué. Anche perché, con Jimenez e Saelemaekers già in rosa, al momento non c’è l’urgenza di forzare un investimento in quella zona del campo.

È probabile, dunque, che si decida di virare su altri profili. I nomi alternativi al vaglio sarebbero principalmente Singo del Monaco e Tchatchoua del Verona, anche se nessuno dei due è così facilmente raggiungibile, soprattutto il primo. L’idea della dirigenza è chiara: evitare spese inutili e cercare un’occasione di mercato, in stile Estupiñán per la fascia sinistra. Un giocatore già pronto per essere titolare, ma ad un prezzo sostenibile.