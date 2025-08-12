Milan, riprendono gli allenamenti: Pulisic e Jimenez in gruppo
Milan, riprendono gli allenamenti: Pulisic e Jimenez in gruppo

Edoardo Benedetti
Milano
12 Agosto, 12:00
Christian Pulisic
Il Milan torna ad allenarsi a Milanello: Allegri ritrova Jimenez e Pulisic. Entrambi saranno a disposizione per la sfida di Coppa Italia.

Dopo il rientro da Londra, il Milan oggi si ritroverà a Milanello per riprendere gli allenamenti. Nel pomeriggio, agli ordini di mister Massimiliano Allegri, la squadra comincerà a preparare la sfida di Coppa Italia in programma domenica 17 agosto contro il Bari.

Buone notizie dall’infermeria e non solo

Recuperato Christian Pulisic, che aveva saltato le amichevoli con Leeds e Chelsea per un leggero infortunio alla caviglia: l’americano si è lasciato alle spalle il fastidio e sarà regolarmente a disposizione per l’esordio ufficiale della stagione. Anche Alex Jimenez tornerà ad allenarsi con il gruppo dopo una settimana di lavoro con il Milan Futuro e dopo essere rimasto fuori dai convocati per le due amichevoli.

