Pulisic: “Allegri ci sta dando cose importanti, sa come fare”

Il giocatore rossonero Christian Pulisic ha parlato in vista dell'inizio della stagione con il Milan. Le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Christian Pulisic il quale ha detto: “Secondo me Allegri ha iniziato nel modo giusto. È un tecnico che ha allenato tanti campioni, sa come parlare ai calciatori, come creare il giusto feeling con la squadra, e si sta concentrando sul dare al Milan una compattezza difensiva importante, una caratteristica indispensabile per riuscire poi a creare le occasioni per segnare”.

Ancora le sue parole

“Se vogliamo migliorare non possiamo concedere tante reti come la passata stagione. È qualcosa su cui dobbiamo stare attenti e lavorare. Non solo i difensori, ma tutta la squadra perché si difende tutti insieme”.

Sulla Champions

“Se mi mancherà? Sì perché è dove vorremmo essere. Il nostro obiettivo è qualificarci il prossimo anno. La Champions è la più affascinante competizione europea e il Milan merita di giocarla”.