Il Milan ci ha provato: il talento del Real Madrid vicino ai rossoneri
Stefania Palminteri
Milano
8 Settembre, 10:29
Geoffrey Moncada
Retroscena di mercato: il Milan è stato vicinissimo a Jesús Fortea del Real Madrid. Il terzino classe 2007 era in scadenza di contratto.

Il mercato si è concluso, ma continuano a emergere retroscena sulla campagna acquisti del Milan, soprattutto su quei colpi che non si sono concretizzati e di cui non si sapeva nulla perché tentati sotto traccia.

Uno di questi lo ha raccontato Matteo Moretto tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, il Milan è stato vicinissimo al giovane prospetto Jesús Fortea, classe 2007, terzino destro del Real Madrid. Il giocatore era in scadenza di contratto e il club rossonero aveva provato con convinzione a bloccarlo. Tutto però è cambiato con l’arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos: l’allenatore ha spinto per il rinnovo di Fortea fino al 2029, stoppando così l’operazione, che a un certo punto sembrava davvero vicina alla fumata bianca.

Alcuni precedenti fortunati

Negli ultimi anni il Milan, quando ha pescato dal Real Madrid, ha spesso fatto ottimi affari: da Theo Hernandez a Brahim Diaz, fino ad Alex Jiménez più recentemente. Vedremo se in futuro qualche altro talento dei Blancos approderà di nuovo a Milano.

