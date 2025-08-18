Milan, proseguono i contatti per la cessione di Okafor: il punto

Anche nella settimana appena iniziata andranno avanti i contatti riguardo all'uscita di Noah Okafor dal Milan

Il Leeds United continua a puntare su Noah Okafor. L’attaccante del Milan è entrato nei radar del club inglese, che vuole rinforzare il reparto offensivo prima della chiusura del mercato. Per il momento non c’è un accordo tra le due società, ma i contatti sono stati avviati e i colloqui proseguiranno nei prossimi giorni. Dall’Inghilterra trapela la volontà concreta di provare a portare lo svizzero in Championship. Okafor al Milan non è mai riuscito a imporsi da titolare fisso. Utilizzato spesso come alternativa, ha avuto lampi improvvisi ma poca continuità, soprattutto a causa della concorrenza e di qualche problema fisico di troppo. Il Leeds punta sulla sua duttilità: può giocare sia da prima punta che da esterno offensivo, caratteristiche che lo rendono adatto al progetto tecnico.

La volontà del Milan

Il Milan non considera il giocatore incedibile ma valuterà solo offerte ritenute adeguate per il suo cartellino. Gli inglesi hanno ancora margini per muoversi e il club del West Yorkshire è pronto a fare sul serio. Tutto dipenderà dalle condizioni economiche: prestito con obbligo o acquisto definitivo restano le ipotesi più plausibili, nonché le uniche accettare dai rossoneri. Per Okafor si aprirebbe un’esperienza nuova, in un campionato diverso e con nuove responsabilità. Il Milan osserva, consapevole che la scelta dovrà arrivare in tempi rapidi.