Milan, proposto Harder dello Sporting Lisbona: la risposta del club

Alla dirigenza del Milan è stato offerto il nome dell'attaccante Harder per queste ultime settimane di calciomercato

Nelle ultime ore, tra le varie segnalazioni arrivate sul tavolo del Milan, spicca quella di Conrad Harder. Si tratta di un attaccante danese classe 2005 di proprietà dello Sporting Lisbona, profilo che ha già catturato l’attenzione di diversi osservatori internazionali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe stato proposto al club rossonero come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Una candidatura interessante, che unisce freschezza e potenziale di crescita, caratteristiche spesso ricercate nelle strategie di lungo periodo. Tuttavia, l’attuale priorità della dirigenza rossonera sembra orientata su un altro tipo di profilo. Il Milan, infatti, non vuole correre rischi in un momento cruciale del mercato e cerca un attaccante già pronto per il presente.

Le esigenze dei rossoneri

Allegri ha bisogno di esperienza e di certezze immediate, piuttosto che di un talento da formare gradualmente. Per questo motivo la pista che porta a Harder è stata subito accantonata, senza particolari approfondimenti. Ciò non toglie che il nome del giovane danese resterà certamente tra quelli da seguire in futuro, vista la sua crescita costante nello Sporting Lisbona. Gli addetti ai lavori sono convinti che Harder abbia le qualità per imporsi nel calcio europeo. Per il Milan, però, il tempo della scommessa non è adesso: servono garanzie, concretezza e giocatori già capaci di incidere da subito.