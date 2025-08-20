Milan-Origi, finalmente vicina la rescissione
Home > News Milan

Milan-Origi, finalmente vicina la rescissione

Edoardo Benedetti
Milano
20 Agosto, 10:06
Divock Origi
Divock Origi e il Milan verso la rescissione: il club pronto a chiudere il contratto con il belga, tra i flop più costosi degli ultimi anni.

Il Milan può finalmente dirsi vicino a mettere la parola fine a uno dei capitoli più deludenti degli ultimi anni: l’operazione Divock Origi.
L’attaccante belga era arrivato a Milano nel 2022 a parametro zero dopo una buona stagione al Liverpool, con l’idea che potesse giocarsi il posto con Giroud. Tutto l’ambiente si aspettava grandi cose da lui. Nella stagione 2022/23 ha collezionato 36 presenze ma appena 2 reti, con prestazioni al di sotto delle aspettative: un rendimento che lo ha reso un clamoroso flop, al punto da spingere la dirigenza a metterlo alla porta già dopo il primo anno.
Il vero disastro, però, è stato il contratto: 4 milioni netti a stagione fino al giugno 2026. Dopo appena un anno Origi era già ai margini, ma l’assenza di acquirenti disposti a garantirgli lo stesso stipendio lo ha portato a restare a Milano senza mai giocare, percependo comunque ogni euro pattuito. Ufficialmente inserito nella rosa del Milan Futuro, non ha mai disputato una partita negli ultimi due anni.

La fine di un’operazione disatrosa

L’epilogo sembra ora finalmente vicino: secondo la Gazzetta, la rescissione sarebbe a un passo. Il club rossonero liquiderebbe all’attaccante belga circa metà dello stipendio rimanente, ponendo fine a una delle operazioni più discusse degli ultimi anni.

Leggi anche

Edoardo Pettinelli · 20 Agosto, 14:04
Milan, proposto Harder dello Sporting Lisbona: la risposta del club
Alla dirigenza del Milan è stato offerto il nome dell'attaccante Harder per queste ultime settimane di calciomercato
Edoardo Benedetti - 20 Agosto, 13:26
Milan, Costacurta: “Fiducia a Gimenez, Estupiñán è sottovalutato”
Stefania Palminteri - 20 Agosto, 12:48
Milan, attesa per oggi l’ufficialità della cessione di Okafor
Riccardo Focolari - 20 Agosto, 11:26
Milan, contro la Cremonese occasione d’oro per Gimenez
Stefania Palminteri - 20 Agosto, 10:50
Milan, oggi il CT Gattuso farà visita a Milanello
Stefania Palminteri - 20 Agosto, 09:23
Milan, un’altra italiana su Yunus Musah: il punto
Riccardo Focolari - 20 Agosto, 08:38
Milan, le top news di giornata
x