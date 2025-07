Milan, pronto l’affondo per Jashari: la situazione delle ultime ore

Il Milan non ha mai mollato del tutto Jashari e nei prossimi giorni è pronto un altro tentativo concreto per portare il giocatore in Italia

Il Milan non ha mai davvero mollato la pista Ardon Jashari. Dopo settimane di apparente silenzio, il nome del centrocampista svizzero torna prepotentemente in orbita rossonera. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la trattativa con il Brugge è tutt’altro che chiusa: anzi, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per provare a sbloccare l’affare. Il club belga continua a fare muro, forte della valutazione elevata che dà al suo giocatore, ma il Milan è convinto del profilo di Jashari e vuole fare un nuovo tentativo concreto. Classe 2002, nazionale svizzero, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio elvetico e risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza.

Pronto il rilancio

Allegri ha chiesto almeno un altro rinforzo a centrocampo e l’ex Lucerna resta una delle prime scelte. Il Milan, consapevole della concorrenza di altri club europei, vuole anticipare i tempi e presentarsi con una proposta ancora più strutturata. Jashari è attratto dalla prospettiva di vestire la maglia rossonera e di misurarsi con un campionato di livello come la Serie A. Per questo, la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi decisiva nella trattativa. Il Brugge, però, non ha intenzione di fare sconti e valuta il cartellino intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra importante, ma non fuori portata per il Milan. Le prossime ore saranno decisive. Lo svizzero resta un obiettivo concreto e i rossoneri sono pronti a rilanciare-